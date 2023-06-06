Суд арестовал обвиняемого в производстве «ядовитого» сидра Суд арестовал до 4 августа обвиняемого в производстве суррогатного сидра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Ульяновске арестовал на два месяца самарского предпринимателя Анара Гусейнова, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, передают «Известия». Издание также опубликовало видеокадры из зала суда, где судья зачитывает обвинение. Отмечается, что Гусейнов свою вину не признал.

Суд постановил в отношении обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 4 августа 2023 года включительно, — огласил решение судья.

6 июня был выявлен первый в Чувашии случай отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пострадавшему из города Алатыря оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

По последним данным, предоставленным 6 июня, после употребления спиртного напитка скончались 28 человек: семь в Самарской области, 18 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии. Всего насчитывается 50 пострадавших.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что первые признаки отравления суррогатным алкоголем появляются через четыре — восемь часов после употребления спиртного. По словам хирурга, спустя двое-трое суток после интоксикации возникают симптомы острой почечной недостаточности.