Управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщило о первом выявленном в республике случае отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр», сообщается на сайте ведомства. Пострадавшему из города Алатырь оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.
Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.
По последним данным, предоставленным 6 июня, после употребления спиртного напитка скончались 28 человек — семь в Самарской области, 18 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии.
По делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей 5 июня был задержан предприниматель из Самарской области. Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что массовое отравление россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр» могло оказаться диверсией Центрального разведывательного управления США.