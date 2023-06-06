В еще одном регионе выявили случай отравления «ядовитым» сидром В Чувашии выявили первый случай отравления «ядовитым» сидром

Фото: УМВД России по Ульяновской области

Управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщило о первом выявленном в республике случае отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр», сообщается на сайте ведомства. Пострадавшему из города Алатырь оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По последним данным, предоставленным 6 июня, после употребления спиртного напитка скончались 28 человек — семь в Самарской области, 18 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии.

По делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей 5 июня был задержан предприниматель из Самарской области. Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что массовое отравление россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр» могло оказаться диверсией Центрального разведывательного управления США.