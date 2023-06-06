Названо общее число погибших при отравлении сидром в России 28 человек погибли при отравлении сидром в четырех регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших в результате отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до семи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. Таким образом, всего после употребления спиртного напитка умерли 28 человек — семь в Самарской области, 18 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии.

По последней информации, семеро погибших [в Самарской области], еще 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь, — рассказали в самарском Минздраве.

Накануне по делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей был задержан предприниматель из Самарской области. Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позднее по делу о массовых отравлениях напитками компании «Мистер Сидр» задержали еще троих человек, ими оказались двое менеджеров и главный бухгалтер компании. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более двухсот 30-литровых бутылок «Мистера Сидра» в нескольких регионах России, включая Самарскую и Ульяновскую области, в которых были зафиксированы случаи гибели от суррогатного алкоголя.