Еще троих человек задержали по делу об отравлениях смертоносным сидром SHOT: еще троих человек задержали по делу о массовых отравлениях сидром

Фото: СУ СК по Самарской области

По делу о массовых отравлениях напитками компании «Мистер Сидр» задержали еще троих человек, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, задержанными оказались двое менеджеров и главный бухгалтер компании. Сейчас их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

По данным SHOT, всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более двухсот 30-литровых бутылок «Мистера Сидра» в нескольких регионах России, включая Самарскую и Ульяновскую области, в которых были зафиксированы случаи гибели от суррогатного алкоголя.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары. Полиция изъяла порядка шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек. По факту произошедшего бизнесмен был задержан.

В общей сложности по всей России скончались 24 человека. 18 случаев смерти после употребления сидра были зафиксированы в Ульяновской области, четыре — в Самарской области, также известно о случаях летального исхода в Нижегородской области. Отравления также случились в Пензенской области.