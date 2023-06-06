Хирург перечислил симптомы отравления суррогатным алкоголем Хирург Умнов: выраженные симптомы отравления суррогатным алкоголем появляются через 4-8 часов

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Первые признаки отравления суррогатным алкоголем появляются через 4-8 часов после употребления спиртного, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. С 4 по 6 июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления сидром, число погибших растет с каждым днем.

Первичными симптомами отравления суррогатным алкоголем могут быть тошнота, рвота, психическое и физическое возбуждение, тремор, боли в животе, головокружение, недомогание, судороги, заторможенность, — сообщил врач.

По словам хирурга, спустя пару-трое суток после интоксикации возникают симптомы острой почечной недостаточности.

Это острые боли в пояснице, животе, моча цвета «мясных помоев», уменьшение количества мочи, — указал Умнов.

Ранее глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин посоветовал россиянам при покупке алкоголя в первую очередь обращать внимание на его цену. Эксперт призвал граждан не покупать спиртное с рук и в сомнительных заведениях.