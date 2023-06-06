Россиянам рассказали, как не купить поддельный сидр вместо настоящего Эксперт по алкогольной политике Шапкин назвал риск отравиться сидром «русской рулеткой»

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Чтобы не нарваться на подделку, при покупке сидра необходимо в первую очередь обратить внимание на его цену, рассказал «Парламентской газете» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. При этом, комментируя массовое отравление людей контрафактным сидром в Ульяновской области, он назвал риск употребления некачественного напитка «игрой в русскую рулетку».

Поддельный сидр, в котором, по предварительным данным, был обнаружен технический спирт метанол, стал причиной отравления 40 человек в Ульяновской области, 16 из них погибли. По информации регионального следственного управления СК РФ, смертельный напиток под маркой «Мистер Сидр» был привезен из Самары. Сейчас всю продукцию срочно изымают из оборота.

Как отметил Павел Шапкин, качественный сидр должен стоить не менее 150 рублей. Кроме того, покупать можно лишь тот алкоголь, который проведен через государственную систему ЕГАИС и имеет соответствующую акцизную марку.

Если вам кто-то предлагает алкоголь с рук или вы нашли какое-то сомнительное заведение, где им торгуют круглосуточно, — не нужно на это вестись, какой бы невероятно привлекательной вам ни казалась цена, — посоветовал эксперт.

По его словам, производство и торговля этим видом алкоголя в России полностью выведены из системы государственного лицензирования, поэтому в этой сфере есть возможности для различного рода махинаций.

Поэтому, покупая в магазине сидр или ту же медовуху, которая у нас тоже не лицензируется, вы всегда играете в «русскую рулетку». Никто не сможет точно сказать, что именно вам продали — нормальный натуральный напиток или же коктейль из спирта и ароматических добавок, — подчеркнул специалист.

Издание отмечает, что с 1 октября вступает в силу обязательная маркировка пива и пивных напитков, когда каждая бутылка или банка будет иметь специальный код, содержащий информацию о составе, дате производства и сведения об изготовителе.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что массовое отравление россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр» могло оказаться диверсией Центрального разведывательного управления США.