«Несомненно»: Лавров спрогнозировал исход СВО Лавров: СВО на Украине достигает своих целей и завершится успешно

Специальная военная операция на Украине достигает своих целей, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. По его словам, СВО, несомненно, завершится для России успешно, передает РИА Новости.

Специальная военная операция достигает своих целей, и, несомненно, этот процесс завершится успешно, — отметил Лавров.

Ранее Лавров в разговоре с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил, что договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут выполнены. Министр иностранных дел отметил твердую нацеленность сторон на практическую реализацию достигнутых ранее соглашений.

До этого МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова с Рубио. В ходе беседы стороны обсудили практические меры по реализации договоренностей, достигнутых президентами РФ и Соединенных Штатов на саммите в Анкоридже. Главы дипломатических ведомств в дальнейшем планируют встретиться, чтобы обсудить, в частности, конфликт на Украине.