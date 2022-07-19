Названа причина постоянных обещаний Киева победить Россию на поле боя Зампред Госсовета Крыма Бобков: Киев обещает победить Россию для поддержания веры в сохранность страны

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащий ВСУ

Постоянные обещания киевских властей в интервью западным СМИ победить Россию на поле битвы призваны «вселить веру в возможность сохранить давно не существующую псевдоукраинскую государственность», заявил зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков. Таким образом он прокомментировал угрозы замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить Черноморский флот России (ЧФ РФ) и «отвоевать» полуостров.

Цель таких высказываний — вселить веру в возможность сохранить давно не существующую псевдоукраинскую государственность. [В Киеве] выскакивают на трибуну и кричат про Крымский мост, ЧФ РФ. Все это имеет одну цель — одурманить тех, кого сегодня повестками гонят на убой. Нет сомнений — Украину ждет тотальное военное поражение. Практика Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Мелитополя показала — приходит четкая политическая вертикаль, все возгласы моментально стираются из памяти людей. И люди с благодарностью и спокойствием смотрят на наше совместное будущее, — подчеркнул Бобков.

Он также назвал заявления Гаврилова агонией и клоунадой. Бобков добавил, что даже когда ЧФ РФ оказался на грани исчезновения «из-за преступных действий», Россия сделала все для его возрождения.

Накануне в интервью британской газете Times Гаврилов пообещал уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым. По его словам, «очистка Черного моря началась с острова Змеиный и ЧФ РФ рано или поздно подвергнется нападению». Он также заявил, что РФ «должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжить существовать как государство».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о внутреннем дедлайне для вступления страны в Евросоюз, о котором заявил президент страны Владимир Зеленский. По ее мнению, министр отказался назвать конкретные сроки, поскольку и сам их не знает.