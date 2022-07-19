Захарова посмеялась над словами Кулебы о вступлении Украины в ЕС

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о внутреннем дедлайне для вступления страны в Евросоюз. По ее мнению, министр отказался назвать конкретные сроки, поскольку и сам их не знает.

Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: «Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу», - написала она.

Сенатор Андрей Клишас также прокомментировал слова украинского министра. Он высказал свою версию относительно того, что может подразумевать внутренний дедлайн на вступление Украины в ЕС.

В ЕС персонально будут вступать Зеленский и Кулеба, когда сбегут туда с Украины. Потому и дедлайн у них внутренний, - предположил он.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский лично установил внутренний дедлайн для вхождения страны в состав ЕС, Кулеба рассказал накануне изданию «Forbes Украина». При этом он отказался озвучить дедлайн, чтобы в ЕС не испугались и не стали тормозить данный процесс.