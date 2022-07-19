В МИД Украины сообщили о внутреннем дедлайне Зеленского на евроинтеграцию Кулеба: Зеленский установил на Украине внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз

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Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз. Об этом в интервью «Forbes Украина» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, если об этом узнают в ЕС, там могут испугаться.

У нас <...> лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу. <...> Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины, — сказал Кулеба.

23 июня на саммите в Брюсселе главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине, а также Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. При этом перед началом переговоров о вступлении государства должны выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

При этом получение статуса кндидата является лишь началом пути по вступлению в Европейский союз. Турция находится в данном статусе с 1999 года, Северная Македония с 2005, Черногория с 2010, Сербия — с 2012 года. Последней вновь страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 году. Процесс вступления занял у неё 10 лет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что предоставление Украине и Молдавии статуса вечного кандидата в Евросоюз является частью геополитического гамбита против России. По его словам, этим странам, «обхаживающим ЕС», уготована роль «статистов в играх Запада», где Вашингтон «заказывает музыку и сюжетную линию», а в Европе на основе этого «пишут антироссийский сценарий».