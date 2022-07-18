Лавров назвал гамбитом против России статус кандидата в ЕС для Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Предоставление Украине и Молдавии статуса вечного кандидата в Евросоюз является частью геополитического гамбита против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В статье для газеты «Известия» глава МИД РФ подчеркнул, что этим странам, «обхаживающим ЕС», уготована роль «статистов в играх Запада», где Вашингтон «заказывает музыку и сюжетную линию», а в Европе на основе этого «пишут антироссийский сценарий».

Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС. Пока же рекламируют инициированное главой Франции Э. Макроном «европейское политическое сообщество», где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях, — написал Лавров.

По его словам, все «инсценировки» Запада, «построенные на крови», говорят о циничной политике подмены понятий, где нормы международного права и принципы Устава ООН замещаются собственным порядком, основанным на своих правилах. Таким образом, считает дипломат, страны Запада стремятся «увековечить ускользающее доминирование в мировых делах».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон предположил, что республика получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. По его мнению, Молдавия стала целью для реализации «новых политических и военных экспериментов» по примеру Украины.