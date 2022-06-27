Додон рассказал, зачем Молдавии дали статус кандидата в ЕС Додон: Молдавии дали статус кандидата в ЕС, чтобы втянуть в геополитические игры против России

Фото: Михай Карауш/Sputnik/РИА Новости

Игорь Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предположил, что республика получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. По его словам, приведенным в Telegram-канале, Молдавия стала целью для реализации «новых политических и военных экспериментов» по примеру Украины.

Спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС, становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правого государства и фундаментальные свободы граждан, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада, — написал он.

Додон предположил, что вступление в ЕС для Молдавии невозможно «ещё как минимум десятилетие или два», зато в случае присоединения к санкциям Запада против России, на чем настаивает нынешнее руководство страны, ей грозит потеря выгодных экономических отношений с партнёрами на Востоке. По его словам, молдавская политика должна основываться на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях с Востоком и с Западом, учитывающих национальные интересы.

Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц заявил, что статус кандидата в члены Евросоюза для Украины является «пустышкой», поскольку не имеет юридической силы и ни к чему не обязывает Европу. По его словам, Украина и Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10–15 лет, а когда это произойдёт, территории обеих стран будут значительно меньше.