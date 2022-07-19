В Крыму ответили на угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» полуостров Зампред Госсовета Крыма Бобков назвал «клоунадой» и «агонией» угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» полуостров

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

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Угрозы замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить Черноморский флот России (ЧФ РФ) и «отвоевать» полуостров являются «клоунадой и агонией», рассказал NEWS.ru зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков. Собеседник отметил, что ЧФ РФ веками хотели ликвидировать, но он «прошел через столетия и только укреплялся».

Любые прожекты и высказывания, звучащие из уст киевских политиков, иначе как клоунадой, агонией назвать сложно. О том, что Черноморский флот России не должен существовать, столетиями говорили куда более состоятельные политики, чем любой современный украинский клоун. Более того, предпринимались различные вооруженные попытки нанести ЧФ поражение. Тем не менее ЧФ РФ — это факт, это явление, сложившееся в XVIII веке. Флот прошел через столетия и только укреплялся, — сказал Бобков.

Он добавил, что даже когда ЧФ РФ оказался на грани исчезновения «из-за преступных действий», Россия сделала все для его возрождения.

Накануне в интервью британской газете Times Гаврилов пообещал уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым. По его словам, «очистка Черного моря началась с острова Змеиный и ЧФ РФ рано или поздно подвергнется нападению». Он также заявил, что Россия «должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжить существовать как государство».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о внутреннем дедлайне для вступления страны в Евросоюз. По ее мнению, министр отказался назвать конкретные сроки, поскольку и сам их не знает.