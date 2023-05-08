«Наследники Третьего рейха»: Медведев пообещал сокрушить неонацизм в Европе Медведев в канун Дня Победы пообещал сокрушить неонацизм в Европе

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дмитрий Медведев

Более миллиона советских граждан отдали свои жизни, чтобы освободить Польшу, Чехию и другие европейские страны от фашизма в годы Второй мировой войны, заявил в Twitter зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, лидеры стран ЕС обладают плохой памятью, раз забыли про события восьмидесятилетней давности. Медведев пообещал, что российские войска искоренят «отвратительный бандеровский неонацизм» в Европе, как когда-то это сделал СССР.

600 тысяч граждан СССР погибли, освобождая Польшу от фашизма, 380 тысяч отдали свои жизни, освобождая Чехию и Венгрию, свыше 100 тысяч – Германию. К сожалению, сегодняшняя Европа и ее убогие лидеры имеют очень короткую память. Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Не сомневайтесь: в современной Европе мы сокрушим отвратительный бандеровский неонацизм, который так лелеют наследники Третьего рейха в ЕС, — написал он.

Ранее зампред Совбеза РФ назвал покушение на Прилепина подлой атакой нацистских экстремистов. Политик подчеркнул, что такие преступления не останутся безнаказанными и им нет срока давности. Медведев пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и добавил, что тем, кто выбирает своей целью патриотов России, не избежать кары.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался в Нижегородской области на противотанковых минах, установленных на дороге по пути следования, в результате погиб его водитель, сам писатель получил тяжелые ранения. Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.