Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов Врач Еделев заявил, что проживание на нижних этажах повышает риск развития астмы

Люди, проживающие на нижних этажах домов, более подвержены развитию астмы и других заболеваний дыхательных путей, заявил Общественной Службе Новостей врач Дмитрий Еделев. Дело в том, что на уровне первых этажей наиболее высока концентрация вредных веществ от автомобильных выхлопов, в том числе диоксида азота.

Диоксид азота вызывает раздражение слизистой глаз, носа, горла, кашель, першение, затруднение дыхания. Повышается риск появления респираторных инфекций, особенно у детей, и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. У людей также замечена повышенная чувствительность к аллергенам, — предупредил Еделев.

Кроме того, автомобильные выхлопы содержат угарный газ. Он может вызвать у людей головную боль, слабость и тошноту. Хроническое отравление этим газом чревато нарушениями сна и снижением когнитивных функций. У беременных возрастает риск выкидыша, заключил Еделев.

Косметолог Валерия Алифанова ранее отметила, что на состояние кожи негативно влияют автомобильные выхлопы. Они способствуют преждевременному старению.