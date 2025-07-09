Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 14:58

Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов

Врач Еделев заявил, что проживание на нижних этажах повышает риск развития астмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди, проживающие на нижних этажах домов, более подвержены развитию астмы и других заболеваний дыхательных путей, заявил Общественной Службе Новостей врач Дмитрий Еделев. Дело в том, что на уровне первых этажей наиболее высока концентрация вредных веществ от автомобильных выхлопов, в том числе диоксида азота.

Диоксид азота вызывает раздражение слизистой глаз, носа, горла, кашель, першение, затруднение дыхания. Повышается риск появления респираторных инфекций, особенно у детей, и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. У людей также замечена повышенная чувствительность к аллергенам, — предупредил Еделев.

Кроме того, автомобильные выхлопы содержат угарный газ. Он может вызвать у людей головную боль, слабость и тошноту. Хроническое отравление этим газом чревато нарушениями сна и снижением когнитивных функций. У беременных возрастает риск выкидыша, заключил Еделев.

Косметолог Валерия Алифанова ранее отметила, что на состояние кожи негативно влияют автомобильные выхлопы. Они способствуют преждевременному старению.

заболевания
выхлопы
врачи
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор объяснил военное значение Толстого в ДНР
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.