Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов

Люди, проживающие на нижних этажах домов, более подвержены развитию астмы и других заболеваний дыхательных путей, заявил Общественной Службе Новостей врач Дмитрий Еделев. Дело в том, что на уровне первых этажей наиболее высока концентрация вредных веществ от автомобильных выхлопов, в том числе диоксида азота.
Диоксид азота вызывает раздражение слизистой глаз, носа, горла, кашель, першение, затруднение дыхания. Повышается риск появления респираторных инфекций, особенно у детей, и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. У людей также замечена повышенная чувствительность к аллергенам, — предупредил Еделев.
Кроме того, автомобильные выхлопы содержат угарный газ. Он может вызвать у людей головную боль, слабость и тошноту. Хроническое отравление этим газом чревато нарушениями сна и снижением когнитивных функций. У беременных возрастает риск выкидыша, заключил Еделев.
Косметолог Валерия Алифанова ранее отметила, что на состояние кожи негативно влияют автомобильные выхлопы. Они способствуют преждевременному старению.