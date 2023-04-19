«Напрячь Южную Корею»: в Госдуме допустили поставку оружия в КНДР Депутат Журова заявила, что РФ может «напрячь Южную Корею» поставками оружия КНДР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Северная Корея для России является стратегическим партнером, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она допустила, что президент РФ Владимир Путин встречался с представителями КНДР и обговаривал вопрос поставки оружия. При этом парламентарий подчеркнула, что таким образом стороны могут «напрячь Южную Корею», лидер которой Юн Сок Ель допустил возможность военной помощи Украине.

Но поставка оружия будет при худшем стечении обстоятельств. Возможно, что этого и не потребуется. Не считаю, что сейчас есть такая необходимость, но, если все пойдет по плохому сценарию, это сигнал Западу, чтобы они понимали, что мы тоже имеем партнеров. Допускаю, что они могут этим напрячь Южную Корею, не удивлюсь, если и Япония подключится, — сказала Журова.

Прежде Сеул опасался давления со стороны США по поводу поставок Киеву вооружений. Также Южная Корея беспокоилась, что продаваемые США артиллерийские снаряды в итоге могут оказаться на Украине. Об этом говорится в секретных документах Пентагона, которые утекли в Сеть.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз будет пытаться закупить артиллерийские боеприпасы для Украины в Южной Корее. Выбор азиатского государства в качестве поставщика снарядов он объяснил их практическим отсутствием в Европе.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что в ответ на возможные поставки Украине оружия со стороны Южной Кореи Россия может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».