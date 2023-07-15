Минздрав предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола

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Минздрав РФ предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи документа о смене пола, проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Новый приказ, отменяющий предыдущий документ, должен вступить в силу одновременно с поправками в федеральное законодательство.

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — говорится в проекте приказа.

Госдума 14 июля в окончательном чтении проголосовала за законопроект о запрете операций по смене пола. Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала принятый закон, назвала инициативу репрессивной и посетовала на то, что попытка уйти от либеральных ценностей вводит общество в «средневековую азиатчину».

Критический отзыв на инициативу ранее написали юристы и врачи. Они предупредили, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также на их дискриминацию в обществе.