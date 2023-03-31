Лидера группы «Ногу свело!» признали иноагентом Минюст внес лидера группы «Ногу свело!» в список иноагентов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Покровский

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. В реестр также были включены депутат горсовета Новосибирска и ведущий «Популярной политики» Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, общественный образовательный проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и благотворительная организация «Настоящая Россия».

М.С. Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны —Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины, — говорится в пояснительной записке на сайте ведомства.

В феврале депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поспособствовать тому, чтобы в Северной столице отменили концерт группы «Ногу свело!», назначенный на июль 2023 года. Гусев заявил, что творчество Покровского «наполнено русофобией и осуждением действий российских военных». Позже концерт группы был отменен. Сейчас команда выступает в США, Финляндии и Германии, сам Покровский с женой живут в Нью-Йорке.

27 марта адвокат Александр Передрук сообщил, что в отношении Максима Покровского прекращено административное дело о дискредитации армии РФ ввиду истечения срока привлечения. Полиция нашла антивоенный пост музыканта в его социальных сетях в марте 2023 года, хотя публикация была размещена еще в мае прошлого года.