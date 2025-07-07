Телеведущая-иноагент раскрыла, как живут российские эмигранты за границей

Финансовые условия жизни российских эмигрантов скромны, заявила уехавшая из России и проживающая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, переехавшие за границу «перебежчики» живут небогато и «лишних денег» у них нет. При этом она не уточнила, как именно складывается ее собственное материальное положение.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева в интервью историку Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что не хотела бы иметь статус иноагента и уголовницы. Она отметила, что, как и многие, мечтает о простой жизни — с удовольствием бы сажала цветы.

До этого Лазарева рассказала о ЧП в Испании, где она и дочь едва не погибли при возгорании автомобиля иномарки Mercedes. Со слов телеведущей, при отказе педали газа машина задымилась, но она вместе с ребенком успели вовремя эвакуироваться.

Кроме того, психолог Сергей Ланг охарактеризовал поведение певицы Аллы Пугачевой как признаки тяжелого психологического состояния. Эксперт связал ее резкие выпады против поэта-песенника Ильи Резника с глубокой неудовлетворенностью, отметив полное отсутствие благодарности к автору многих ее хитов.