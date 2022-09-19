Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области

Фото: FAS Russia/Global Look Press

Михаил Евраев

Избранный губернатором Ярославской области Михаил Евраев официально вступил в должность, передает РИА Новости. Церемония инаугурации с принятием присяги прошла в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле.

Михаил Яковлевич Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области, — объявил ведущий.

Досрочные выборы губернатора Ярославской области прошли 9–11 сентября. Врио губернатора Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей. С 9 по 11 сентября россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на выборах в рамках единого дня голосования победили 11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, в Бурятии, Карелии, Новгородской, Свердловской, Калининградской и во Владимирской областях и ряде других регионов победу одержали кандидаты от «Единой России».