В России выбрали глав 11 регионов В рамках единого дня голосования определились 11 победителей губернаторских выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК России. Так, в Бурятии, Калининградской и во Владимирской областях победу одержали кандидаты от «Единой России».

В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл действующий глава региона Алексей Цыденов («Единая Россия»). Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%. Губернатор Карелии, кандидат от «Единой России» Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. Глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий «Единую Россию», набрал 77,03% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков («Единая Россия») победил на выборах главы региона с 84,55% голосов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий «Единую Россию», выиграл выборы с 65,78% голосов. В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») получил 84,94% голосов. В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, набравший 64,37%. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%. Кроме того, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия»), в Кировской области — врио главы региона Александр Соколов (ЕР), в Марий Эл — врио губернатора Юрий Зайцев.

Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления.

Ранее партия «Единая Россия» заявила, что лидирует на муниципальных выборах в Москве по предварительным данным дистанционного электронного голосования. Более 1100 выдвинутых партией человек должны получить мандаты депутатов.