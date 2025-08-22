МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии

МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии Захарова заявила, что организаторы теракта в Колумбии понесут суровое наказание

Российская сторона убеждена, что организаторы и исполнители теракта в Колумбии, где погибли несколько человек, понесут суровое наказание, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Дипломат назвала произошедшее бесчеловечным преступлением.

Считаем терроризм одной из самых серьезных угроз современности и призываем всех отказаться от подобных методов борьбы. Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание, — сказала Захарова.

Она также выразила соболезнования родственникам и близким погибших. Дипломат пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Она также заверила, что Россия продолжит оказывать содействие мирному процессу в Колумбии.

Ранее власти колумбийского города Кали сообщили, что в результате мощного взрыва на подъезде к военно-воздушной базе погибли по меньшей мере пять человек. Теракт, совершенный с помощью начиненного взрывчаткой грузовика, также стал причиной ранения трех десятков людей.