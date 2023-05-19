Магистратура в новой системе образования будет не в каждом вузе России Фальков: Минобразования выберет вузы, в которых появится магистратура

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Магистратура в новой системе высшего образования будет не в каждом вузе России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает ТАСС. Как он объяснил на заседании итоговой коллегии Минобрнауки, министерство проведет соответствующий отбор. Кроме того, условия приема в магистратуру необходимо ужесточить, считает Фальков.

Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах. <...> Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных, которые будут реализовывать программы магистратуры, — сказал он.

Также Фальков предложил ввести два типа магистратуры: академическую и профессиональную.

Переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года, при этом система приема в университеты почти не изменится, заявил министр.

До этого он предложил убрать из юридического образования бакалавриат. Фальков подчеркнул, что в этом случае магистратура станет инструментом для получения узконаправленных знаний. Базовое, или основное высшее образование должно быть достаточным, чтобы построить карьеру, уверен министр.

Уже в 2023 году Министерство науки и высшего образования начнет тестировать новую систему преподавания на нескольких вузах. Для этого министерство подберет несколько вузов в разных регионах, включая классические вузы и технические институты.