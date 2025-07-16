В Госдуме высказались о возможной детализации дипломов выпускников вузов

Выпускников вузов нельзя лишать возможности смены профессии и переобучения, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, комментируя инициативу детализации дипломов. По ее словам, идею Минобрнауки России необходимо обсудить с представителями университетов, работодателями и студентами.

Пока речь идет только о разработке законопроекта, и я надеюсь, что итоговый документ не будет содержать ограничений для выпускников. Возможность менять профессиональные треки, переобучаться и применять навыки в разных сферах — это не слабость, а сила нашей системы. Нельзя сужать горизонт возможностей молодых специалистов. Закон еще не представлен, и сейчас важно, чтобы обсуждение было действительно публичным и профессиональным — с участием университетов, работодателей и самих студентов, — сказала Горячева.

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов. По его словам, необходимо изучить целесообразность указания в приложении к диплому списка видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать.