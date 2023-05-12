Фальков предложил отказаться от бакалавриата в юридическом образовании

Фото: Майя Машатина/РИА Новости

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил убрать из юридического образования бакалавриат, сообщает «Интерфакс». Выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме, он подчеркнул, что в этом случае магистратура станет инструментом для получения узконаправленных знаний.

Мы считаем, что должно быть понятие базового, или основного высшего образования, в том числе юридического, — сказал Фальков.

Он подчеркнул, что базовое, или основное высшее образование должно быть достаточным, чтобы построить карьеру. По словам Фалькова, такой подход необходим, даже если у человека нет необходимости углублять знания: юридическое сообщество может ранжировать сроки обучения соответствующего образования, а власти скорректируют квалификационные требования к должностям. Он напомнил, что и в прокуратуре, и в других правоохранительных органах и силовых структурах необходимо иметь образование по уровню магистратуры.

В частности, глава Минобрнауки предложил выделить в базовое высшее образование бакалавриат/специалитет (срок обучения четыре — шесть лет), а в специализированное образование — магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку (один-два года). Аспирантура (адъюнктура) будет выделена в отдельную ступень.

Ранее Фальков заявил, что учебник по обществознанию, используемый в России, является псевдолиберальным. Глава Минпросвещения пообещал разработать новое учебное пособие в следующем году.