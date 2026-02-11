Лавров сравнил заявления США о Гренландии с советским анекдотом Лавров: нарративы об угрозе Гренландии от России продвигают как в анекдоте

Утверждения США об угрозе Гренландии с российской или китайской стороны последовательно продвигаются, как в анекдоте о перевозке попугая любым способом, заявил в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что Россия не раз подчеркивала, что вопрос суверенитета Гренландии ее не касается.

Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть «тушкой», хоть «чучелом» через границу пробраться, — заявил дипломат.

Лавров также отметил, что США, Дания и Гренландия могут как-то договориться о будущем острова. Он добавил, что этот вопрос не касается России.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех». В то же время стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции.