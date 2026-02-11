Лавров предположил, как закончится спор США и Европы по Гренландии Лавров: США, Дания и Гренландия могут договориться о будущем острова

США, Дания и Гренландия могут как-то договориться о будущем острова, заявил в интервью проекту «Эмпатия Манучи» глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что этот вопрос не касается России.

Думаю, что США, Дания, Гренландия как-то между собой договорятся. Теперь еще Евросоюз хочет участвовать, — сказал Лавров.

Ранее директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова выразила мнение, что для контроля над Гренландией США могут построить там базы под своим суверенитетом. Она считает, что глава Белого дома Дональд Трамп будет опираться в этом вопросе на опыт создания британских баз на Кипре.

До этого президент США заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех». В то же время стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции.