Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 08:28

Лавров предположил, как закончится спор США и Европы по Гренландии

Лавров: США, Дания и Гренландия могут договориться о будущем острова

Гренландия Гренландия Фото: Julia Waschenbach/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США, Дания и Гренландия могут как-то договориться о будущем острова, заявил в интервью проекту «Эмпатия Манучи» глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что этот вопрос не касается России.

Думаю, что США, Дания, Гренландия как-то между собой договорятся. Теперь еще Евросоюз хочет участвовать, — сказал Лавров.

Ранее директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова выразила мнение, что для контроля над Гренландией США могут построить там базы под своим суверенитетом. Она считает, что глава Белого дома Дональд Трамп будет опираться в этом вопросе на опыт создания британских баз на Кипре.

До этого президент США заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех». В то же время стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Гренландия
США
Дания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские дроны подняли на воздух военный склад ВСУ
Стало известно о тысячах замерзающих людей в Коврове
Гуменник раскрыл отношение к атлетам России в Олимпийской деревне
Один из ранее закрытых российских аэропортов возобновил работу
На СВО умер герой мема из Кировской области
В российских силовых структурах заявили о контроле трасс к Павлограду
Россияне стали чаще обращаться по ДМС с психическими расстройствами
«Не первая и не последняя»: Захарова высказалась о драме дела Эпштейна
ВСУ попытались атаковать российские регионы утром 11 февраля
«Удачи и терпения»: Богомолов попросил снять его с должности ректора МХАТ
Ефремов ездил на закрытую вечеринку на премиальном авто и с охраной
В США выступили с заявлением в поддержку Лаврова
Лавров сравнил заявления США о Гренландии с советским анекдотом
Раскрыто, как АЗС зарабатывают на импульсивных покупках водителей
Отели стали массово закрываться на Кубе
«Миша, давай!»: Михалков раскритиковал игру Ефремова на репетиции
Появились данные о радиационном фоне после атаки ВСУ на Ростовскую АЭС
Стали известны прогнозы аналитиков по ключевой ставке после заседания ЦБ
Сенатор рассказал, как прекратить нападения на школы
Владелец популярной сети ресторанов раскрыл рецепт правильных блинов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.