11 февраля 2026 в 08:27

Лавров рассказал, на что готова РФ в переговорах с другими государствами

Лавров: РФ всегда готова искать баланс интересов, но не поступится безопасностью

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия всегда готова к поиску баланса интересов, но при этом государство не поступится своей безопасностью, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи». По его словам, когда договариваются разные стороны, компромиссов не избежать.

Мы хотим обеспечить собственную безопасность. Как и любая нормальная страна, заинтересованная в том, чтобы ее история продолжалась, чтобы народ развивался в максимально благоприятных внешних условиях и обеспечивал рост экономики, решение социальных задач и повышение благосостояния населения, — объяснил он.

До этого глава внешнеполитического ведомства рассказал, что ему удается «пожить для себя», несмотря на очень плотный график. В частности, министр отметил, что предпочитает в свободное время заниматься спортом. Лавров также поделился, что любит камин и открытый огонь во время походов. По словам главы МИД, незабываемые ощущения он испытал, когда останавливался на реке Катуни на Алтае.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

Сергей Лавров
переговоры
компромиссы
безопасность
