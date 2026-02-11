Лавров рассказал, на что готова РФ в переговорах с другими государствами Лавров: РФ всегда готова искать баланс интересов, но не поступится безопасностью

Россия всегда готова к поиску баланса интересов, но при этом государство не поступится своей безопасностью, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи». По его словам, когда договариваются разные стороны, компромиссов не избежать.

Мы хотим обеспечить собственную безопасность. Как и любая нормальная страна, заинтересованная в том, чтобы ее история продолжалась, чтобы народ развивался в максимально благоприятных внешних условиях и обеспечивал рост экономики, решение социальных задач и повышение благосостояния населения, — объяснил он.

До этого глава внешнеполитического ведомства рассказал, что ему удается «пожить для себя», несмотря на очень плотный график. В частности, министр отметил, что предпочитает в свободное время заниматься спортом. Лавров также поделился, что любит камин и открытый огонь во время походов. По словам главы МИД, незабываемые ощущения он испытал, когда останавливался на реке Катуни на Алтае.

