Лавров раскрыл, сколько детей Россия хочет вернуть с Украины Лавров: РФ передаст Украине список из 18 российских детей, которых хочет вернуть

Россия передаст Украине список из 18 потерявших контакт с близкими российских детей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet. По его словам, документ готовит аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Предварительно, в нем 10 детей, находящихся на Украине, и восемь несовершеннолетних в странах Европы. Рассчитываем, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке нашего списка и дети воссоединятся со своими родными в России, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Киев передал Москве список из 339 детей, потерявших контакт с близкими на Украине. Он подчеркнул, что это «опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тысячах детей, якобы похищенных Россией». При этом министр отметил, что РФ делает все необходимое, чтобы все дети из списка воссоединились с родными.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Венгрия готовы объединить усилия в защите своих соотечественников на Украине. По его словам, обе страны выступают против насильственной украинизации и дискриминации.

Также глава МИД РФ заявлял, что в мирном договоре с Киевом должны быть обозначены пункты о демилитаризации и денацификации Украины. При этом он отметил, что в соглашении необходимо юридически закрепить отзыв всех исков против Москвы и отмену санкций.