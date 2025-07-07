Лавров назвал три важных пункта в мирном договоре с Украиной Лавров призвал прописать пункт об отмене санкций в мирном договоре с Украиной

В мирном договоре с Киевом должны быть обозначены пункты о демилитаризации и денацификации Украины, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet. Также он отметил, что в соглашении необходимо юридически закрепить отзыв всех исков против Москвы и отмену санкций.

На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России. <…> Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании, — заявил Лавров.

По его словам, Россия была и остается привержена к политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако речь должна идти не о перемирии, а о стабильном прочном мире, констатировал глава МИД. Москва не нуждается в паузе, в ходе которой Киев и его кураторы перегруппируют войска и нарастят военный потенциал, добавил Лавров.

Ранее он заявил, что решение украинского конфликта должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности. Политико-дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин, добавил он.