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07 июля 2025 в 16:20

Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС

Политолог Ткаченко: на саммите БРИКС осудили удары ВСУ по России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Важным итогом саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро стало осуждение ударов ВСУ по городам РФ, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, это стало настоящим успехом президента России Владимира Путина.

Это, конечно, исключительно значимое политическое заявление. До этого момента БРИКС говорила о том, что война — это плохо, что нужен мир, что она понимает цели российской внешней политики, дипломатии в этом направлении. Но так вот четко занять, в общем, выгодную нам, нашей дипломатии позицию, БРИКС смогла впервые. Это, конечно, успех, — подчеркнул Ткаченко.

Он обратил внимание на то, что сегодня БРИКС реализует новую концепцию создания сетевой структуры сотрудничества для государств Глобального Юга.

Впервые в этой новой миссии БРИКС показала себя именно в Рио-де-Жанейро. Обсуждались вопросы по всему комплексу: даже вопросы безопасности. Реакция БРИКС на теракты на территории РФ, санкционные войны, рост военных бюджетов. Значение состоит в том, что сейчас БРИКС нашла себя вот в этой миссии. Можно сказать, что это такая фабрика переговоров, — сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможном введении пошлин в отношении стран БРИКС. По его словам, речь идет о повышении тарифов сразу на 10%.

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