Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе

Певица Алла Пугачева в шутку пригрозила своему мужу комику Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как он начал съемку их совместного отдыха в Юрмале. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) шоумен поделился роликом с супругой, где 76-летняя артистка прогуливается по пляжу во время заката.

Пугачева сначала жестом пытается остановить съемку, демонстративно грозя мужу пальцем. Затем в шутливой манере делает вид, что бежит в его направлении.

Ранее Максим Галкин показал ролик с участием Аллы Пугачевой, где певица призналась в проблемах со здоровьем. Вместе с дочерью Лизой они продемонстрировали поклонникам процесс приготовления «фирменной» яичницы по рецепту Галкина. Во время съемок 75-летняя артистка обратила внимание на то, что у нее дрожат руки, отметив, что это иногда мешает ей сниматься в подобных видео.

До этого психолог Оксана Митрофанова в беседе с NEWS.ru высказала предположение о возможных причинах депрессивного состояния Пугачевой. Специалист связала это с комплексом факторов: ностальгией по родине, характерной для эмигрантов, переживаниями о будущем детей и тревогой за супруга. Психолог отметила, что карьерный спад Максима Галкина мог усугубить эмоциональное состояние певицы.