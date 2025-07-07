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07 июля 2025 в 16:15

День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки

День Петра и Февронии (День семьи, любви и верности) — трогательные открытки и картинки День Петра и Февронии (День семьи, любви и верности) — трогательные открытки и картинки Фото: Shutterstock/FOTODOM

8 июля в России отмечается светлый праздник — День семьи, любви и верности, посвященный святым Петру и Февронии Муромским, чья история верности и преданности восходит к XIII веку. С 2008 года этот день стал всероссийским символом семейных ценностей, напоминая о важности взаимной поддержки, верности и крепких уз между близкими людьми. Традиционно в городах проходят торжества, чествующие многодетные семьи и супругов, проживших вместе более 25 лет. Его главное значение в сохранении традиций, уважении к семье как основе общества и укреплении духовных связей между поколениями.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

День семьи, любви и верности — трогательные открытки и картинки День семьи, любви и верности — трогательные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День Петра и Февронии — трогательные открытки и картинки День Петра и Февронии — трогательные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День Петра и Февронии Муромских (День семьи, любви и верности) — трогательные открытки и картинки День Петра и Февронии Муромских (День семьи, любви и верности) — трогательные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День Петра и Февронии — трогательные открытки и картинки на праздник День Петра и Февронии — трогательные открытки и картинки на праздник Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День семьи, любви и верности — красивые открытки с поздравлениями День семьи, любви и верности — красивые открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День семьи, любви и верности — милые открытки и картинки День семьи, любви и верности — милые открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День Петра и Февронии — милые открытки и картинки на День семьи День Петра и Февронии — милые открытки и картинки на День семьи Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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Открытки на День семьи, любви и верности Открытки на День семьи, любви и верности Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День семьи, 8 июля: красивые и нежные открытки День семьи, 8 июля: красивые и нежные открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День Петра и Февронии, 8 июля: милые открытки с поздравлениями День Петра и Февронии, 8 июля: милые открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День семьи, любви и верности, 8 июля: красивые и трогательные открытки День семьи, любви и верности, 8 июля: красивые и трогательные открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День семьи, любви и верности — открытки с поздравлениями День семьи, любви и верности — открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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День семьи, любви и верности — картинки с поздравлениями День семьи, любви и верности — картинки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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Любую из этих открыток в Telegram или любой другой мессенджер вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным.

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