Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:22

Названо место смерти Старовойта

«Известия»: тело Старовойта нашли в его доме в Одинцово

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывший глава Министерства транспорта РФ Роман Старовойт, недавно уволенный с этого поста, был найден мертвым в своем доме в Одинцово Московской области, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Он возглавлял ведомство с мая прошлого года.

Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший министр транспорта покончил с собой. Журналисты уточнили, что против Старовойта были даны показания экс-главой Курской области Алексеем Смирновым, являющимся фигурантом уголовного дела по коррупционной статье.

До этого российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке экс-министра. Старовойт является бывшим губернатором Курской области, на смену которому и пришел ныне арестованный за хищение средств Смирнов.

Политолог Борис Межуев предположил, что увольнение Старовойта может быть обусловлено проблемами на Курщине, которую он ранее возглавлял. По его словам, врио губернатора региона Александр Хинштейн мог «раскопать» какие-либо неудобные факты о бывшем министре.

Роман Старовойт
Минтранс
министры
смерти
Одинцово
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.