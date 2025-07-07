Названо место смерти Старовойта «Известия»: тело Старовойта нашли в его доме в Одинцово

Бывший глава Министерства транспорта РФ Роман Старовойт, недавно уволенный с этого поста, был найден мертвым в своем доме в Одинцово Московской области, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Он возглавлял ведомство с мая прошлого года.

Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший министр транспорта покончил с собой. Журналисты уточнили, что против Старовойта были даны показания экс-главой Курской области Алексеем Смирновым, являющимся фигурантом уголовного дела по коррупционной статье.

До этого российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке экс-министра. Старовойт является бывшим губернатором Курской области, на смену которому и пришел ныне арестованный за хищение средств Смирнов.

Политолог Борис Межуев предположил, что увольнение Старовойта может быть обусловлено проблемами на Курщине, которую он ранее возглавлял. По его словам, врио губернатора региона Александр Хинштейн мог «раскопать» какие-либо неудобные факты о бывшем министре.