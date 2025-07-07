Лавров опроверг домыслы о планах России оккупировать Европу

Россия не собирается нападать на Европу и тем более оккупировать страны региона, заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet министр иностранных дел Сергей Лавров. Он пошутил, что лица, выдвигающие подобные обвинения, «знают о планах Москвы больше, чем она сама».

Подобные обвинения, действительно, имеют место. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно, — ответил дипломат.

Таким образом он прокомментировал публикации зарубежных агентств, согласно которым президент России Владимир Путин якобы собрался оккупировать Европу и расширить влияние в регионе. Лавров констатировал, что на Западе активно внедряют в общественное сознание идею исходящей от Москвы «угрозы».

Вместе с этим глава МИД высказался о потенциальном мирном договоре с Киевом. По словам Лаврова, в нем следует обозначить пункты о демилитаризации и денацификации Украины. Он также отметил, что в соглашении важно юридически закрепить отзыв всех исков против Москвы и отмену санкций.