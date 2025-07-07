Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 13:05

Лавров опроверг домыслы о планах России оккупировать Европу

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия не собирается нападать на Европу и тем более оккупировать страны региона, заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet министр иностранных дел Сергей Лавров. Он пошутил, что лица, выдвигающие подобные обвинения, «знают о планах Москвы больше, чем она сама».

Подобные обвинения, действительно, имеют место. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно, — ответил дипломат.

Таким образом он прокомментировал публикации зарубежных агентств, согласно которым президент России Владимир Путин якобы собрался оккупировать Европу и расширить влияние в регионе. Лавров констатировал, что на Западе активно внедряют в общественное сознание идею исходящей от Москвы «угрозы».

Вместе с этим глава МИД высказался о потенциальном мирном договоре с Киевом. По словам Лаврова, в нем следует обозначить пункты о демилитаризации и денацификации Украины. Он также отметил, что в соглашении важно юридически закрепить отзыв всех исков против Москвы и отмену санкций.

МИД РФ
Сергей Лавров
Россия
войны
Европа
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил более полугода растлевал дочь коллеги
Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля
Защита Смирнова не ответила на вопрос о его показаниях на Старовойта
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.