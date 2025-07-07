Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию

Лидеры стран БРИКС осудили атаки Вооруженных сил Украины на Россию ради защиты суверенитета, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, государства Глобального Юга опасаются западных санкций, но при этом стремятся сохранить экономические связи с РФ. При этом он подчеркнул, что сами страны к ограничениям против России не присоединяются.

Глобальный Юг нас не поддерживает. Эти страны осудили атаки на РФ, атаки на Иран, потому что помогают друг другу отстаивать суверенитет, которому угрожают страны Запада. Глобальный Юг неоднократно говорил, что занимает нейтральную позицию. Фактически эти страны действуют отчасти в интересах Запада. Они боятся западных санкций и очень осторожно сотрудничают с Россией. При этом Глобальный Юг экономически старается поддерживать отношения и к санкциям сам не присоединяется. Поэтому это нейтралитет с легким уклоном по-прежнему в сторону Запада, — пояснил Марков.

Ранее страны БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений. Об этом лидеры государств — членов организации заявили в декларации, подписанной на саммите в Бразилии, и подчеркнули, что ценят предложения посредничества.