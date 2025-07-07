Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:23

Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах

СК: причиной смерти двух участников забега «Хибины» стало переохлаждение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предварительной причиной смерти участников прошедшего в Мурманской области трейл-забега «Спортфест Хибины — 2025» стало переохлаждение, сообщила в Telegram пресс-служба СУ СК по региону. Потерпевшей по делу признана участвовавшая в забеге жительница Мурманска. Женщине 1982 года рождения оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма, — говорится в сообщении.

О трагедии на фестивале «Хибины» сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, причиной стало ухудшение погодных условий. Чибис выразил соболезнования родственникам и близким погибших от имени всех жителей региона.

Представители МЧС Мурманской области подтвердили, что организаторы трейла знали о неблагоприятных погодных условиях. Их предупреждали о сильном ветре и осадках.

Позже в экстренных службах региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Спортфест Хибины», обернувшегося трагедией.

забеги
Мурманская область
погибшие
переохлаждение
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.