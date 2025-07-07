Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах СК: причиной смерти двух участников забега «Хибины» стало переохлаждение

Предварительной причиной смерти участников прошедшего в Мурманской области трейл-забега «Спортфест Хибины — 2025» стало переохлаждение, сообщила в Telegram пресс-служба СУ СК по региону. Потерпевшей по делу признана участвовавшая в забеге жительница Мурманска. Женщине 1982 года рождения оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма, — говорится в сообщении.

О трагедии на фестивале «Хибины» сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, причиной стало ухудшение погодных условий. Чибис выразил соболезнования родственникам и близким погибших от имени всех жителей региона.

Представители МЧС Мурманской области подтвердили, что организаторы трейла знали о неблагоприятных погодных условиях. Их предупреждали о сильном ветре и осадках.

Позже в экстренных службах региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Спортфест Хибины», обернувшегося трагедией.