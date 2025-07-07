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07 июля 2025 в 14:16

Задержан организатор трагичного забега в Хибинах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Спортфест Хибины», обернувшегося трагедией, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В ходе него погибли два человека.

Организатор трейла задержан, — утверждает собеседник агентства.

О трагедии на фестивале «Хибины» впервые сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, причиной стало ухудшение погодных условий. Чибис выразил соболезнования родственникам и близким погибших от имени всех жителей региона.

Ранее появилась информация, что участники трейла в Хибинах сами принимали решение о старте, несмотря на предупреждения организаторов о плохой погоде. Организаторы также предлагали изменить дистанцию или перенести соревнование.

Представители МЧС Мурманской области подтвердили, что организаторы трейла знали о неблагоприятных погодных условиях. Их предупреждали о сильном ветре и осадках.

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