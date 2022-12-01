Лавров раскрыл геополитические приоритеты НАТО Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны и планирует держать РФ вне Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. По словам дипломата, Альянс намерен держать русских вне Европы, а американцев — в пределах Европейского континента. Эти принципы были выработаны еще 70 лет назад, подчеркнул глава российского МИД.

Мы помним, как создавалась НАТО: когда первый генеральный секретарь Альянса, господин Исмей, вывел формулу «Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев — под контролем». То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад, — заявил Лавров.

При этом, как указал министр, геополитические притязания Блока выходят далеко за пределы Европейского континента.

НАТО заявила о претензии на Индо-Тихоокеанский регион, теперь ещё на Центральную Азию, — указал министр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс нацелен на оказание Украине военной помощи, а не на вступление страны в военно-политический блок. Он добавил, что НАТО будет продолжать заниматься вопросом поставок Украине вооружения.