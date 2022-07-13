Столтенберг уточнил приоритеты НАТО в отношении Украины Столтенберг: НАТО сосредоточена на военной поддержке Украины, а не ее принятии в Альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО нацелена на оказание Украине военной помощи, а не на вступление страны в Альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по обороне. Он добавил, что НАТО будет продолжать заниматься вопросом поставок Украине вооружения, в том числе дальнобойных систем M142 HIMARS, которые «уже повлияли на ход боев», передает ТАСС.

НАТО сейчас сосредоточена на предоставлении военной помощи Украине, чтобы она преуспела как независимая суверенная страна, а не на ее вступлении. Мы намерены модернизировать ее военные институты, чтобы она со временем приблизилась к членству, — сказал Столтенберг.

29 июня саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию, в которой Россию назвали главной угрозой безопасности Альянса. Отмечается, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы.

Ранее генсек Альянса Столтенберг заявил, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо нынешних 40 тысяч. Страны военно-политического блока создадут склады вооружений и расположат на восточном фланге войска, подготовленные для боевых действий.