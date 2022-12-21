Глава Роскосмоса назвал причину повреждения радиатора на «Союзе МС-22» Глава Роскосмоса: причиной повреждения на «Союзе МС-22» стал микрометеорит или мусор

Фото: NASA

Причиной повреждения радиатора корабля «Союз МС-22» мог стать микрометеорит или космический мусор, заявил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Он уточнил, что это лишь предварительная версия причин утечки охлаждающей жидкости.

Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости, [их вызвал] либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, — сказал Борисов.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Впоследствии специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»: уточнялось, что повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Место удалось обнаружить благодаря фото и видео, присланных экипажем МКС.