В Роскосмосе назвали причину отмены выхода «Союза МС-22» в открытый космос Роскосмос: «Союз МС-22» не вышел в открытый космос по техническим причинам

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Корабль «Союз МС-22» не смог выйти в открытый космос по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. По данным корпорации, на борту корабля сработала сигнализация еще до открытия выходного люка. Ранее в NASA заявили, что на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация.

Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22», — говорится в сообщении.

Представители компании подчеркнули, что для анализа причин произошедшего уже работает специальная комиссия. По итогам ее работы будут приняты решения о дальнейшей судьбе полетов на «Союзе МС-22».

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Выход россиян в открытый космос должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. В Роскосмосе позже уточнили, что выход отменен по техническим причинам.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.