В NASA отреагировали на разгерметизацию системы охлаждения «Союза» NASA: угроз экипажу МКС после разгерметизации системы охлаждения «Союза» нет

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции (МКС). Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, сообщили в трансляции NASA.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Выход россиян в открытый космос должен был начаться в 5:20 мск 15 декабря. В «Роскосмосе» позже уточнили, что выход отменен по техническим причинам.

Ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает, — подчеркнул диктор трансляции.

Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-22» был запущен в космос 21 сентября 2022 года.

Ранее в NASA рассказали, как сотрудничают с русскими на МКС после начала СВО. По словам главы NASA Билла Нельсона, сотрудничество с Россией на МКС продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, несмотря на ситуацию вокруг Украины.