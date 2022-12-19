Обнаружено возможное место повреждения корабля «Союз МС-22» Специалисты Роскосмоса установили, что у «Союза МС-22» поврежден радиатор системы охлаждения

Фото: NASA

Специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости информированный источник. Отмечается, что место удалось обнаружить благодаря фото и видео, присланных экипажем МКС.

Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи (фиксирует ее в определенном положении. — NEWS.ru.), — сказал собеседник агентства.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции.