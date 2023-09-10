«Двухкилометровые очереди»: депутат Журавлев о выборах и референдуме в ДНР Депутат ГД Журавлев рассказал об очередях до 2 км на референдуме 2014 года в ДНР

Фото: П/с Дениса Пушилина/ТАСС

Выборы в законодательные органы власти в ДНР проходят впервые, и для местных жителей это праздник, поскольку они голосуют уже как граждане России, заявил на «Ночи выборов» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат сравнил первые выборы депутатов в новом регионе с референдумом в 2014 году, на котором, по его словам, перед каждым участком были очереди до двух километров, передает корреспондент NEWS.ru.

Этих людей точно не загонишь так, чтобы бюджетники — сюда голосуйте, госслужащие — сюда голосуйте. Не имеет никакого смысла это делать, потому что и так все люди прекрасно понимают, за что они голосуют. Хорошо, что так произошло. Выборы в законодательных органах власти — в первый раз, кстати. Потому что я видел в 2014 году, как голосовали, когда были двухкилометровые очереди. Никто не ожидал, что столько народа придет. Люди тогда голосовали именно за то, за что они голосуют сейчас, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что никогда не видел такие очереди, как на референдуме о самоопределении ДНР в 2014 году. По его словам, тогда все были убеждены, что будет «так же, как с Крымом», но пришлось ждать восемь лет. Это было самое тяжелое время в Донбассе, считает он.

А вот сейчас я приезжаю, и не чувствую разницы. Это нужно, наверное, пройти, чтобы почувствовать, насколько это круто. Да, это тяжело, сложно, но когда я в 2014 году выходил на улицу, направо посмотрел на улицу Артема, налево — ни машин, ни людей. А сейчас там пробки! Несмотря на обстрелы, — отметил он.

10 сентября на выборах депутатов Народного совета ДНР время голосования на участках сократили до 15:00. Глава местного избиркома Владимир Высоцкий рассказал, что такое решение приняли в стремлении обеспечить безопасность избирателей и членов комиссии.