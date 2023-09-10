Стало известно о закрытии избирательных участков на выборах в ДНР Выборы депутатов в ДНР завершились в 15:00 в связи с вопросами безопасности

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Выборы депутатов Народного совета ДНР и органов местного самоуправления завершились в 15:00, заявил глава местного избиркома Владимир Высоцкий. По его словам, это связано с тем, что с учетом досрочного голосования многие уже посетили избирательные участки, а также с вопросом обеспечения безопасности.

Многие избиратели уже проголосовали на этих выборах. <...> Поэтому избирательной комиссией было принято решение сократить время голосования до 15:00. Кроме того, на это решение также повлияло наше стремление обеспечить безопасность не только избирателям, но и членам наших участковых комиссий, — сказал Высоцкий.

Он отметил, что явка на выборах в местный парламент составила 74,01%, в Донецкий горсовет — 68,32%.

В России 10 сентября проходит единый день голосования. В 54 регионах страны проводятся 78 избирательных кампаний. Впервые в процедуре выборов принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на голосовании в новых регионах РФ избиратели показывают высокую активность. По его словам, местные жители в отдельных случаях проявляют героизм, голосуя в сложных условиях.