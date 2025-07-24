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24 июля 2025 в 11:40

Депутат раскритиковал идею провести лазертаг в храме под Екатеринбургом

Депутат Иванов: организация игр в храме приравнивается к неуважению к святыне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организация игр на территории храма преподобного Сергия Радонежского в поселке Большой Исток под Екатеринбургом является проявлением неуважения к святыне, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он раскритиковал идею проведения фестиваля «Дорога славных предков», в рамках которого запланирован лазертаг.

Храм — это святое место, предназначенное для молитвы, духовного очищения и богослужений, а не для развлекательных мероприятий. Устраивать игры в рамках фестиваля «Дорога славных предков», в том числе лазертаг, пусть даже с патриотическим подтекстом, в стенах или на территории храма преподобного Сергия Радонежского в поселке Большой Исток — значит проявлять неуважение к вере и святыне. Кулачные бои, мечевые сражения и даже полевые кухни — это традиционные элементы русской культуры, и их можно проводить на специальных площадках. Но храм — не место для игр, а дом божий, где верующие ищут утешения и благодати, — пояснил Иванов.

Он также выразил недоумение тем, что в организации фестиваля участвует военно-патриотический клуб, действующий при православном приходе. Он добавил, что необходимо пересмотреть программу фестиваля и перенести светские мероприятия за пределы храмовой территории.

Если военно-патриотический луб, действующий при приходе, действительно считает себя православным, то его деятельность должна быть направлена на укрепление веры, а не на развлечения, пусть и с историческим уклоном. Патриотизм и вера не противоречат друг другу, но смешивать их в таком формате — кощунственно. Давайте уважать святыни и находить для праздников достойные площадки, — резюмировал Иванов.

Ранее митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий предложил запретить употреблять термин «многодетная семья» и ввести понятие малодетной семьи. По его словам, это может стать одной из мер для поддержки демографии.

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Екатеринбург
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