Депутат раскритиковал идею провести лазертаг в храме под Екатеринбургом Депутат Иванов: организация игр в храме приравнивается к неуважению к святыне

Организация игр на территории храма преподобного Сергия Радонежского в поселке Большой Исток под Екатеринбургом является проявлением неуважения к святыне, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он раскритиковал идею проведения фестиваля «Дорога славных предков», в рамках которого запланирован лазертаг.

Храм — это святое место, предназначенное для молитвы, духовного очищения и богослужений, а не для развлекательных мероприятий. Устраивать игры в рамках фестиваля «Дорога славных предков», в том числе лазертаг, пусть даже с патриотическим подтекстом, в стенах или на территории храма преподобного Сергия Радонежского в поселке Большой Исток — значит проявлять неуважение к вере и святыне. Кулачные бои, мечевые сражения и даже полевые кухни — это традиционные элементы русской культуры, и их можно проводить на специальных площадках. Но храм — не место для игр, а дом божий, где верующие ищут утешения и благодати, — пояснил Иванов.

Он также выразил недоумение тем, что в организации фестиваля участвует военно-патриотический клуб, действующий при православном приходе. Он добавил, что необходимо пересмотреть программу фестиваля и перенести светские мероприятия за пределы храмовой территории.

Если военно-патриотический луб, действующий при приходе, действительно считает себя православным, то его деятельность должна быть направлена на укрепление веры, а не на развлечения, пусть и с историческим уклоном. Патриотизм и вера не противоречат друг другу, но смешивать их в таком формате — кощунственно. Давайте уважать святыни и находить для праздников достойные площадки, — резюмировал Иванов.

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