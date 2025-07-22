В РПЦ предложили запретить термин «многодетная семья»

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий предложил запретить употреблять термин «многодетная семья» и ввести понятие «малодетной семьи». По его словам, которые передает «МК в Чите», это может стать одной из мер для поддержки демографии.

Я бы запретил употребление «многодетная семья», я бы ввел вместо этого «нормальная семья». А у кого двое и меньше — это малодетная семья, несчастная семья, — сказал владыка.

Митрополит Димитрий сослался на слова президента России о том, что коэффициент рождаемости в стране должен быть 2,1. Поскольку, 0,1 человека быть не может, значит нормальная семья — это трое и выше ребенка, сказал священник.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что представителям духовенства следует отказаться от резких высказываний в адрес женщин, поскольку они могут спровоцировать отток верующих из храмов и подорвать доверие к Русской православной церкви. Парламентарий подчеркнула, что большинство прихожан составляют женщины, и если бы РПЦ относилась к ним неуважительно, они не посещали бы богослужения.