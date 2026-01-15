«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском Песков: Кремль согласен с Трампом в том, что Зеленский тормозит мирный процесс

Власти России согласны с позицией американского лидера Дональда Трампа, что именно президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российская сторона, в отличие от Киева, сохраняет открытость в вопросе урегулирования кризиса.

Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент [России Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость, — уточнил пресс-секретарь лидера РФ.

Также Песков отметил, что позиция Москвы хорошо известна и американским переговорщикам, и Трампу. Кроме того, о последовательной и неизменной позиции российского руководства хорошо осведомлены в Киеве, резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за позиции киевских властей. Хозяин Белого дома напрямую связал эту ситуацию с Зеленским и его принципиальностью. Республиканец выразил уверенность, что Москва в большей степени готова к заключению соглашения, нежели чем Киев.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Трамп использует «типичные эмоциональные качели» для оказания давления на украинское правительство. Эксперт подчеркнул, что если бы Киев был настроен на мир и хотел договориться на реалистичных условиях, то соглашение могло бы быть достигнуто уже к 2025 году.