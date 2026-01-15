Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:07

«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском

Песков: Кремль согласен с Трампом в том, что Зеленский тормозит мирный процесс

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти России согласны с позицией американского лидера Дональда Трампа, что именно президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российская сторона, в отличие от Киева, сохраняет открытость в вопросе урегулирования кризиса.

Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент [России Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость, — уточнил пресс-секретарь лидера РФ.

Также Песков отметил, что позиция Москвы хорошо известна и американским переговорщикам, и Трампу. Кроме того, о последовательной и неизменной позиции российского руководства хорошо осведомлены в Киеве, резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за позиции киевских властей. Хозяин Белого дома напрямую связал эту ситуацию с Зеленским и его принципиальностью. Республиканец выразил уверенность, что Москва в большей степени готова к заключению соглашения, нежели чем Киев.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Трамп использует «типичные эмоциональные качели» для оказания давления на украинское правительство. Эксперт подчеркнул, что если бы Киев был настроен на мир и хотел договориться на реалистичных условиях, то соглашение могло бы быть достигнуто уже к 2025 году.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.