Граждане Украины, особенно родственники военнослужащих, начали прозревать и объединяться против командования ВСУ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, они поняли бессмысленность боевых действий, которые ведет украинский глава Владимир Зеленский.

Даже гражданские люди понимают, что командование ВСУ в лице [Александра] Сырского кидает людей на мясо. И кому хочется, чтобы их дети превращались, извините, в бифштексы в топке войны? Никому этого не хочется, поэтому они объединяются, понимая бессмысленность этой навязанной Западом войны, которую продложает Зеленский. Он и сам согласился довольно быстро, не сильно сопротивлялся. Я думаю, что это повлияет на моральный дух войск, на боевой дух войск, на моральное состояние граждан Украины. Понемногу люди начинают прозревать, — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что страны Запада перестали моделировать ситуации с победой Украины в конфликте с Россией. Журналисты сочли маловероятным даже «корейский вариант», при котором Киев сохраняет 80% территории, рассчитывая на «грузинский сценарий» с попаданием страны под влияние РФ.